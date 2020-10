“A scuola solo le quarantene inevitabili per tutelare la frequenza”

La settimana scorsa dal 19 al 25 ottobre, sono stati 43 i casi di positività riscontrati in ambito scolastico (37 studenti e sei docenti o collaboratori). Le persone messe in quarantena durante la settimana sono state 277.

Alla nostra redazione sono arrivate alcune richieste di chiarimenti in merito alla quarantena per i contatti di alunni risultati positivi che non scatta immediatamente alla notizia della positività di un soggetto ma si attende l’esito del tampone che potrebbe non essere immediato.

L’Azienda sanitaria fa sapere che Ministero e Regione, al fine di tutelare la frequenza, hanno indicato di procedere solo le quarantene inevitabili e dunque è necessario analizzare attentamente i contatti di ogni singolo positivo e i tempi sono più lunghi.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria Luca Baldino, ieri, 28 ottobre, ha fatto sapere che, a causa dell’elevato numero di soggetti positivi, l’attività di tracciamento dei contatti sta subendo dei ritardi nell’ordine di una o due giornate. “Queste attese non sono pari a quelle di altre realtà dove sono previsti anche 10 giorni. Per ogni soggetto positivo è necessario rintracciare una decina di contatti e per ognuno l’indagine dura almeno 10 minuti”. Per fronteggiare l’incremento dell’attività, l’Ausl sta potenziando il personale a disposizione del Dipartimento di Igiene pubblica per velocizzare le tempistiche. In questi giorni è in corso la formazione.

“Il lavoro è aumentato notevolmente, in attesa dell’arrivo di altro personale, stiamo dando la priorità ai positivi e ai loro contatti stretti, in particolare i familiari dove il rischio di contagio è più alto” ha aggiunto il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Marco Delledonne. “L’attività sta subendo ritardi ma se ad esempio ieri, i positivi erano 91 e solo due presentavano sintomi, significa che tutti gli altri asintomatici sono stati individuati proprio grazie all’attività di contact tracing”.