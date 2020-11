Chiusa un’intera corsia sul ponte di Pievetta: “E’ per accelerare i lavori”

È scattata oggi, lunedì 9 novembre, la chiusura di un’intera corsia del ponte di Pievetta e cioè quella da Pieve Porto Morone in direzione Castel San Giovanni. Si viaggia quindi a senso unico alternato sulla sola corsia opposta, quella da Castello in direzione Pieve. La chiusura è scattata a metà mattina, proseguirà almeno fino al prossimo 14 di dicembre e sarà in vigore anche in orario notturno e nei giorni festivi. Durante il giorno, e più precisamente dalle 7 alle 18, sul ponte saranno presenti alcuni addetti alla regolamentazione del traffico. Dopo le 18, e anche durante i giorni festivi, entrerà invece in funzione il semaforo che regolerà il senso unico alternato. La chiusura di un’intera corsia, e non di un solo tratto come accaduto fino ad oggi, viene giustificata con la volontà di “accelerare i lavori”.

