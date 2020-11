Prevenzione del tumore al seno: medici ed esperti stasera a Nel Mirino

Nonostante il 2020 sia un anno particolare e difficile – segnato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha catalizzato attenzione, risorse e sforzi da parte di tutti e soprattutto di medici e sanitari – ottobre è stato il mese della prevenzione in materia di tumore al seno, patologia che coinvolge ancora tante pazienti sul nostro territorio. Elementi importanti come controlli e screening sono parte dell’argomento che sarà al centro della puntata di “Nel Mirino” di questa sera, in onda su Telelibertà alle ore 21. Il direttore Nicoletta Bracchi ne parlerà con diversi esperti, medici e rappresentanti di associazioni del nostro territorio: Franco Pugliese, direttore del Dipartimento di Sicurezza dell’Asl di Piacenza e presidente della sezione locale della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Dante Palli, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale a Indirizzo Senologico e della Breast Unit dell’ospedale di Piacenza, Daniela Piva, direttore dell’Unità Operativa di Radioterapia dell’ospedale di Piacenza, Stefania Calza, specialista in medicina interna e radiodiagnostica e responsabile del CSD (Centro Salute Donna) di Piacenza e Romina Cattivelli, presidente di Armonia Piacenza. Le repliche di “Nel Mirino” andranno in onda domani alle ore 9 e alle ore 16.35.

