Diffusione Covid: +20% in una settimana. A Piacenza record di positivi ogni mille abitanti: 4,64

A Piacenza i nuovi casi di Coronavirus sono aumentati del 20%, passando dai 1.101 del periodo 2-8 novembre ai 1.320 della scorsa settimana. La nostra provincia vanta anche il poco invidiabile record di cittadini positivi ogni mille abitanti: 4,64. La media regionale è di 3.94, quella nazionale di 4.04.

Rappresentano un primato anche i tamponi refertati: nella scorsa settimana, secondo i dati ufficiali forniti dell’Ausl, sono stati 11.769 (+13% rispetto a quella precedente), con una media di 41,4 esami ogni 1.00 abitanti (30,1 in Emilia Romagna, 25 in Italia).

Unico dato incoraggiante, la crescita relativamente bassa del rapporto tra tamponi refertati e nuove diagnosi: 11,2% (era il 10,6%), contro il 13,11% regionale e il 16,19 nazionale.

Cresciuta ulteriormente l’attività della Unità speciali di continuità assistenziale: nella scorsa settimana ben 736 interventi, tutti a domicilio delle persone che stavano male o presentavano sintomi da Covid.

Le persone in isolamento fiduciario perché positivi erano 2.011 alla data di domenica, 2.909 quelle in quarantena in quanto contatti stretti e 66 in quanto rientrati da aree a rischio.

I decessi riferibili a Piacenza sono complessivamente 1.034, con una leggera discrepanza rispetto ai dati riportati dalla Regione dovuta a una diversa tempistica di comunicazione.

LA SITUAZIONE COVID A PIACENZA – I DATI DELL’AUSL