Covid, altri 200 contagi. Dall’inizio della pandemia sono oltre 10mila

Sono stati 200 i nuovi casi di contagio da Coronavirus nel Piacentino (di cui solo 90 con sintomi) indicati dal bollettino della Regione nella giornata di martedì 17 novembre. Piacenza supera così la barriera dei 10mila contagiati in totale dall’inizio dell’epidemia. Il bollettino sanitario della nostra provincia anche il decesso di un uomo di 88 anni.

Restano 12 i ricoverati in Terapia intensiva.

In totale, quindi, i contagiati piacentini ufficialmente scoperti da inizio pandemia sono 10.023, mentre i decessi riferibili alla regione sono 1.033 (l’Asl ne conta 1.034 per un ritardo di comunicazione dei dati).

