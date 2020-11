“Ti Ascolto”, sportello telefonico gratuito di sostegno psicologico

Il Comune di Alta Val Tidone attiva “Ti Ascolto”, uno sportello telefonico a cui tutte le persone che necessitano di un sostegno psicologico possono rivolgersi in via del tutto gratuita. All’altro capo del telefono troveranno Rita Greta Rombolotti, laureata in scienze della formazione, professional counselor, docente, formatrice e consulente pedagogica con alle spalle oltre vent’anni di esperienza nel sostegno alla persona. Milanese innamorata della Val Tidone, dove da anni ha preso casa, si è offerta di mettere a disposizione la sua professionalità. Il Comune ha accettato mettendole a disposizione un ufficio e un telefono.

