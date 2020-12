“Come eravamo”, cinquant’anni di storia in un video degli Stagionati

“Come eravamo 1940 1990, i 50 anni più precipitosi del secolo breve” è il titolo di una mostra destinata agli studenti medi a cura degli Stagionati che sono un gruppo di pensionati piacentini con la passione per la storia. Una mostra che era stata pensata e realizzata per i ragazzi dal vivo, fin dallo scorso febbraio ma che purtroppo a causa del covid, non ha mai potuto essere allestita. Così gli stagionati hanno pensato di dribblare il virus e di allestire la mostra su youtube. Come ha spiegato Gino Savi, uno degli organizzatori dell’iniziativa, la mostra si occupa di storia, moda, fotografia e con una sezione dedicata all’industria piacentina. Il progetto è stato realizzato anche con la collaborazione di numerosi docenti.

“L’idea ci è venuta durante il primo lockdown – spiegano in una nota gli stagionati -.La pandemia del Covid aveva vanificato tutto, anche il piacere di poter stare insieme ai ragazzi grazie a queste iniziative. Principale scopo della mostra era quello di presentare ai giovani un periodo del passato prossimo importante per la nostra storia nazionale e locale e offrire magari ai meno giovani momenti di sana nostalgia. Non volevamo che tutto andasse a monte. Abbiamo allora pensato alla rete con youtube”.

È Così è nato un documentario visibile sul canale degli stagionati.