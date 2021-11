Addio a Emilio Libè, fondatore di “Amici del Respighi” e “Gli Stagionati”

“Avere delle idee è bello, realizzarle è meglio”. Il motto di vita di Emilio Libè è stato questo. Lo è stato per 92 anni. Non pochi certo, ma indispensabili per realizzare associazioni e progetti che sono stati dei veri e propri ponti fra le generazioni. Fra la sua e quella dei ragazzi e dei bambini, destinatari scelti delle associazioni “Amici del liceo scientifico Respighi” e “Gli Stagionati” che Libè aveva creato, una dopo l’altra.

Proprio lì, fra i soci diventati nel tempo amici, fra i ragazzi ed ex ragazzi incontrati a scuola, la scomparsa del piacentino ha creato un vuoto: perché è chiaro che a voler bene a Libè erano in tanti e tanti ora si stringono alla moglie Norma e ai figli Ezio, Tiziana ed Elena.

