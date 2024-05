Stefano Consonni è il respighiano dell’anno: “Un pensiero per Franco Anelli”

“L’Associazione Amici del Liceo, che ha organizzato questo evento, ha tra i primi obiettivi quello di promuovere l’amicizia, la vicinanza e la solidarietà tra studenti del liceo, docenti ed ex diplomati, e insieme a queste cose piacevoli non posso non ricordare una figura di prestigio e che ha avuto una grande carriera come Franco Anelli, proprio nell’immediatezza della sua tragica scomparsa. Un pensiero oggi va anche a lui, mi sembra assolutamente dovuto, e alla sua famiglia”.

Il lutto per Franco Anelli

Con queste parole Stefano Consonni, professore ordinario del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano e presidente di Leap ha voluto rendere omaggio al rettore dell’Università Cattolica di Milano Franco Anelli, tragicamente scomparso, in un giorno molto speciale. Consonni lo ha fatto oggi pomeriggio, quando l’Associazione Amici del Liceo Respighi gli ha consegnato il titolo di “Respighiano dell’anno 2024”.

Borsa di studio

La cerimonia tenuta nell’aula cinema del liceo “Respighi” ha visto anche la consegna della borsa di studio di 500 euro alla studentessa Veronica Rapacioli, ma soprattutto il titolo a Consonni che ha ricordato i tempi del liceo e parlato con il cuore agli studenti: “Ricordo gli anni del liceo con soddisfazione ero uno studente irrequieto, avevo 7 in condotta…Ai respighiani di oggi raccomando dunque di impegnarsi perché ha ospitato grandi personaggi e permette di costruire ottime relazioni umane, esperienze di vita che rimarranno per sempre”.