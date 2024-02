“Ha portato il Politecnico a Piacenza”: Consonni è “Respighiano dell’anno”

Il “Respighiano dell’anno” 2024 è il professor Stefano Consonni che si era diplomato al liceo piacentino nel 1971 con il massimo dei voti.

“Il docente del Politecnico è stato scelto oltre che per la sua carriera accademica anche per il suo impegno per portare a Piacenza una delle sedi del Politecnico, importante passo nello sviluppo dell’idea di dare una dimensione Universitaria a Piacenza. Un progetto che in questi anni sta prendendo sempre più una dimensione concreta, ma ha avuto i primi passi proprio alla ristrutturata ex Caserma della Neve” ha dichiarato Ippolito Negri, presidente dell’associazione Amici del Respighi.

La consegna è in programma il 24 maggio.