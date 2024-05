Cordoglio per la morte di Anelli, i suoi compagni al Respighi: “Era straordinario”

L’ultima volta che è entrato al liceo Respighi è stato 37 anni dopo il diploma: era il 2019 e il rettore Franco Anelli era stato nominato Respighiano dell’anno dall’associazione degli ex studenti. La sua classe, la quinta F, si era diplomata nel 1982. Nella foto Anelli – scomparso tragicamente nella notte di giovedì 23 maggio – è il primo a destra con un maglione nero e un ciuffo scostato dalla fronte.

“Al liceo aveva 10 in italiano e in matematica – ricorda Alberto Lenti, suo compagno di classe e oggi avvocato – era straordinario. Simpatico, molto socievole, pronto a scherzare, coinvolto nella vita dei compagni. Con gli altri della classe ci eravamo visti l’anno scorso a metà giugno: avevamo organizzato una rimpatriata a Villa Garibaldi rimpatriata a metà giugno. A me è capitato anche di incontrarlo in Cattolica a Piacenza in più di un’occasione: era sempre alla mano, brillante, gentile. È stato uno choc apprendere della sua scomparsa, credo che lo sia stato per tutti noi compagni di quella quinta F che lo conoscevamo: siamo sconvolti ed esterrefatti”.