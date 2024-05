Commozione e cordoglio per la morte di Anelli. Il Papa: “Ha promosso i valori cristiani”

Ha suscitato un’ondata di cordoglio e commozione in tutta Italia la notizia della scomparsa del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli.

Papa Francesco ha espresso “vicinanza alla mamma, ai congiunti come pure all’intera famiglia dell’ateneo”, in particolare sottolineando, in un telegramma inviato alla Cattolica a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, l’impegno del professor Anelli “per la promozione dei valori cristiani in ambito universitario, favorendo il dialogo con le nuove generazioni”.

“Di fronte all’enigma le parole non si riescono a pronunciare se non facendo confusione e creando ferite. Non posso fare altro che invitare alla preghiera”: lo ha detto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, che è anche presidente dell’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’università Cattolica, parlando davanti all’Ateneo della scomparsa del rettore Franco Anelli, secondo la ricostruzione degli investigatori morto suicida.

“Quello che posso dire è questo: ho un ricordo di un professore di grande competenza e cultura, che ha dato molto all’Università in alcune situazioni particolarmente impegnative che riguardavano il policlinico Gemelli, quindi c’è una grande riconoscenza per il lavoro svolto” ha aggiunto.

Il presidente della Cei, il cardinal Matteo Zuppi, ha espresso il suo cordoglio per la morte del professore Franco Anelli. “Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro professor Anelli alla misericordia del Padre”, è il messaggio dell’arcivescovo di Bologna.

In tutte le sedi dell’ateneo, anche in quella di Piacenza, nella tarda mattinata di oggi è stata celebrata una messa.

MORTE DI ANELLI: DISPOSTA L’AUTOPSIA

Secondo gli investigatori, non ci sono dubbi, allo stato degli accertamenti, sul suicidio in relazione alla morte di Franco Anelli.

Il pubblico ministero a Milano, Giovanna Cavalleri, nelle indagini in corso condotte dai carabinieri, disporrà l’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni, nell’ambito di un fascicolo che sarà aperto per ipotesi, solo tecniche, di istigazione al suicidio o omicidio colposo, per condurre gli esami autoptici.

La Procura attende ancora gli atti dei primi accertamenti e nelle prossime ore aprirà il fascicolo utile per effettuare l’autopsia. Da quanto si è saputo, non è stato trovato al momento alcun testo scritto lasciato da Anelli.

L’ondata di cordoglio

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa del Prof. Franco Anelli, avvocato, stimato giurista e Rettore dell’Universitá Cattolica di Milano. Persona di profonda umanità che ha dedicato la sua vita con grande passione alla formazione dei giovani secondo i principi dell’educazione cattolica. Ai suoi cari, a tutto l’Ateneo e alla Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, a cui era profondamente legato, giungano le mie più sincere condoglianze”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Parole di cordoglio anche dai ministri Matteo Salvini, Anna Maria Bernini, Elisabetta Cancellati e Francesco Lollobrigida e da Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Romano Prodi.

“Ho appreso con immenso dolore della morte del Rettore Franco Anelli. Sono stata sua allieva all’Università Cattolica e ci siamo visti in varie occasioni, l’ultima volta la settimana scorsa al Senato per la graduation day di due Master sulla Pubblica Amministrazione. Tutta la mia vicinanza, in questo difficile momento, alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità della Cattolica”. Così in una nota la senatrice piacentina della Lega Elena Murelli.

“Sgomenta e addolorata per l’improvvisa scomparsa del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, mi stringo al dolore di tutta la comunità universitaria, alla quale il rettore ha dedicato con generosità gran parte della sua vita. Voglio ricordare Anelli anche per l’impegno profuso in questi anni nello sviluppo della sede di Piacenza dell’ateneo. Alla sua famiglia esprimo tutto il mio cordoglio”. Queste le parole della parlamentare piacentina del Partito Democratico Paola De Micheli.

È arrivato anche il cordoglio del presidente nazionale di Confapi, il piacentino Cristian Camisa: “Ho appreso con sgomento della morte del magnifico Rettore Franco Anelli. Una persona di grande cultura e spessore che ha dedicato la vita all’Università e ha sempre lavorato per la crescita dell’Ateneo piacentino. Una notizia tragica per i familiari e per l’intera comunità dell’Università Cattolica a cui invio le mie più sentite condoglianze e quelle dei tanti imprenditori che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui”.

“La scomparsa del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli mi lascia sgomento”. Lo scrive sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Il nostro legame, basato su stima e affetto, andava ben oltre il rapporto istituzionale – aggiunge -. Sono vicino ai suoi cari e alla comunità dell’Ateneo”.

“Sentito cordoglio”. È quello che esprimono, in una nota, la Presidenza della Giunta dell’Emilia-Romagna e l’assessorato regionale per la scomparsa rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, stringendosi “commossi al dolore della sua famiglia e dell’intera comunità universitaria, a cui aveva dedicato la vita con impegno, passione e generosità”. Nato a Piacenza, Anelli ha insegnato diritto civile nella sede piacentina della Cattolica fino al 2012 e nel 2020, ricoprendo la carica di rettore, ha siglato con la Regione il Patto per il Lavoro e per il Clima, permettendo l’adesione dell’ateneo lombardo al documento proposto e sottoscritto dalla stessa Regione Emilia insieme a tutte le parti social.

LA COMMOZIONE DEL MONDO ACCADEMICO

“Profondamente turbati dalla notizia”, la Conferenza dei Rettori e l’intero sistema universitario” si stringono oggi intorno alla comunità accademica dell’Università Cattolica e alla famiglia Anelli nell’esprimere il profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del rettore Franco Anelli”. “Franco era soprattutto un amico – ha commentato commossa Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui – uomo profondamente ironico e con una coerenza rara da incontrare. Ci mancherà moltissimo.”

Giurista rispettato, Anelli aveva dedicato buona parte della vita alla sua Università e al Policlinico Gemelli, “lasciandosi alle spalle il ricordo indelebile dei colleghi rettori che con lui hanno condiviso lunghi anni di lavoro per il benessere del sistema accademico italiano”.

Il rettore dell’Università degli Studi di Milano Elio Franzini e l’intera comunità dell’Ateneo “si uniscono al cordoglio per la perdita del rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli, persona di elevata professionalità e di rare e straordinarie qualità umane”. Lo si legge in un post pubblicato dalla Statale sui social.