Arrivano nelle farmacie dell’Emilia-Romagna i tamponi rapidi per individuare il Covid in 15 minuti

La Regione Emilia-Romagna raddoppia l’impegno nella lotta al Covid-19, offrendo ai cittadini una ulteriore possibilità, sempre gratuita e su base volontaria, dopo quella dei test diagnostici rapidi in farmacia. L’avvio della nuova campagna di screening, resa possibile grazie a un accordo firmato con le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, è stata presentata in una videoconferenza oggi, venerdì 11 dicembre. Ad illustrare il progetto: il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alle politiche per la salute, Raffaele Donini, e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle farmacie convenzionate.

“Questo accordo è unico in Italia, consiste in uno straordinario potenziamento dell’attività di screening epidemiologico su vasta scala. Il primo accordo con le farmacie ha riguardato la possibilità di effettuare i test sierologici. In cinque settimane sono state 300mila le persone testate con i test, nella nostra regione. Grazie a questa procedura sono stati individuati 600 positivi al Covid. “Con questo accordo facciamo un upgrade utilizzando i tamponi rapidi nasali per la rilevazione dell’antigene del Coronavirus in 15 minuti – spiega l’assessore Raffaele Donini. Questa indagine sarà rivolta a un target della popolazione, fino a 2 milioni di persone, che potrà accedere a questo servizio gratuitamente. Questa campagna è rivolta alla stessa tipologia di popolazione che aveva prima la possibilità di effettuare il test e cioè legata al mondo della scuola, quindi studenti, genitori e nonni con funzioni di custodia e docenti. Si potrà prendere appuntamento dal 21 dicembre. Questo tampone si effettua con autosomministrazione con il farmacista che verificherà la correttezza della procedura. Si può fare una volta al mese. In caso di positività, il risultato dovrà essere validato con tampone molecolare svolto dalla sanità pubblica. E’ necessaria la prenotazione e occorre presentarsi senza sintomi.

Achille Gallina Toschi di Federfarma ha aggiunto: “C’è una grande collaborazione, ringrazio tutti i farmacisti che in questo anno hanno dato veramente tutto. Con lo stesso entusiasmo e professionalità affrontiamo questa nuova sfida. Siamo pronti a partire e per il futuro siamo certi che la regione saprà cogliere l’importanza delle altre attività come il monitoraggio della terapia nei malati cronici, la distribuzione di tutti i farmaci e anche il nostro ruolo nella partita del nuovo vaccino. Speriamo che questa campagna di screening sia un mattoncino in più per risolvere questa emergenza”.

Il presidente della regione Stefano Bonaccini lancia un ulteriore appello ai cittadini: “I contagi sono in discesa, non abbiamo ancora vinto la battaglia, ma le misure restrittive di queste settimane stanno dando risultati. Ci appelliamo ancora una volta ai cittadini per non abbassare la guardia. Da parte nostra c’è il massimo impegno a contrastare la diffusione del virus attraverso capillari screnning”.