Castel San Giovanni, crolla il soffitto di una palazzina abbandonata: forte boato

Crollato il solaio di un palazzo di tre piani in via Nino Bixio a Castel San Giovanni. Per fortuna, senza gravi conseguenze: si tratta infatti di un immobile vecchio, abbandonato da tempo. Nessuno, quindi, si trovava all’interno del fabbricato al momento del cedimento. A “sbriciolarsi” al suolo è stato il soffitto della struttura, generando un forte rumore avvertito dai residenti. Sul posto i vigili del fuoco che, in base alle prime verifiche, non hanno rilevato danni riportati dagli edifici confinanti.

