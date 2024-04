Castel San Giovanni, la sindaca: “No al transito dei camion nel centro abitato”

Un’ordinanza per impedire ai camion di transitare nel centro abitato di Castel San Giovanni. Lo chiede la sindaca Lucia Fontana, tramite una lettera inviata al prefetto Paolo Ponta e alla Provincia.

“traffico insostenibile”

La richiesta della sindaca fa riferimento al traffico pesante che dal casello dell’A21 transita su di un tratto della provinciale 412 (di qui la richiesta anche alla Provincia) e poi si immette lungo via Allende e via fratelli Bandiera per dirigersi verso la Statale 10 padana inferiore in direzione Stradella. “Ho chiesto – dice Fontana – se, sulla scorta di quanto prevede il codice della strada, ci siano i presupposti per inibire, almeno in alcune fasce orarie, il passaggio dei mezzi pesanti, magari quelli oltre una certa portata”.

PERCHÈ VIETARE I CAMION

L’aumento esponenziale del numero di camion che transitano nelle vite interne a Castello è legato all’espansione che la logistica ha vissuto da almeno un decennio a questa parte. Mancando però le tangenziali esterne alla città tutti i camion si riversano lungo le arterie cittadine, ingolfando e soffocando la viabilità e compromettendo la qualità di vita, così denunciano i castellani, di chi abita a Castel San Giovanni. Di qui la richiesta di inibirne il passaggio, almeno fintanto che Castello non avrà le sue tangenziali.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ