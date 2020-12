Baldino: “Nella seconda ondata a Piacenza tasso di letalità inferiore alla media regionale e nazionale”

La seconda ondata di Coronavirus è iniziata il 5 ottobre. Da allora il tasso di letalità, ovvero il numero di decessi rapportato ai casi di positività è dell’1,79%. Più basso della media regionale e di quella italiana. Lo ha riferito il direttore generale dell’Azienda sanitaria Luca Baldino durante la conferenza stampa di presentazione dei dati settimanali.

Il numero dei decessi settimanali è ancora molto alto, sono stati 25 la settimana scorsa, 13 in meno rispetto a quella precedente. “C’è stato un calo ma anche un solo morto è una sconfitta” ha commentato Baldino che complessivamente, in merito alla situazione epidemiologica, ha parlato di dati buoni ma che non devono indurre a far abbassare la guardia.

“Abbiamo avuto la settimana scorsa 592 positivi, un dato in calo ma sono comunque tanti e abbiamo ancora oltre 200 ricoveri. So che sono un disco rotto ma non è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. Dobbiamo evitare o almeno ritardare la terza ondata. Tra un mese ci vaccineremo e per l’Azienda sarebbe molto complesso dover gestire 2300 vaccinazioni al giorno come prevediamo, se ci saranno ancora 1.500 tamponi da fare in caso di ripresa della curva dei contagi. Il sacrificio che chiediamo nelle festività natalizie è per poter svolgere questa attività fondamentale con la giusta tranquillità e non ai limiti dell’impossibile”.

COVID A PIACENZA – IL REPORT SETTIMANALE

In conferenza è intervenuta anche la dottoressa Adonella Visconti, responsabile del sistema di assistenza domiciliare integrata che ha portato avanti regolarmente l’attività con 80 infermieri nonostante la doppia ondata di Covid. A fine anno saranno 90mila gli accessi nelle abitazioni, in linea con gli anni precedenti. “Non abbiamo mai interrotto l’attività ordinaria – ha spiegato Adonella Visconti – la modalità però è cambiata. Ad esempio, per noi la presa in carico è fatta anche dal contatto diretto con il paziente con un tocco o un abbraccio. Non lo possiamo più fare purtroppo”. Il sistema di assistenza domiciliare si avvale anche di tre infermieri che si occupano delle cure palliative ed è in corso la pianificazione per garantire anche l’assistenza notturna.