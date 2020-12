Nell’ultima settimana 85 casi nelle scuole, in tre occasioni trasmissione in aula

Resta contenuta la diffusione del Covid nelle scuole piacentine. Nella scorsa settimana, periodo preso in considerazione del report dell’Ausl, i nuovi casi tra studenti, insegnanti e personale sono stati 85, con il totale che sale 649 dall’inizio dell’anno scolastico. Le nuove classi interessate sono state 57 e in tre casi è stato documentato un contagio in aula.

In totale, gli istituti piacentini coinvolti da almeno un caso sono 138, per complessive 589 classi e 50 contagi accertati in aula.