Nuovi provvedimenti anti-Covid in arrivo: ecco il calendario delle zone rosse e arancioni

Sarà nel corso dei vertici di oggi tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza che saranno definiti ufficialmente i provvedimenti anti-Covid per il periodo natalizio. Ormai certa l’introduzione di nuovi provvedimenti che limiteranno aperture commerciali e mobilità nei giorni ritenuti maggiormente a rischio, il tutto per evitare l’arrivo a gennaio di una terza ondata di contagi.

Fino al 20 dicembre compreso tutto dovrebbe proseguire come oggi, mentre dal 21 entrerà in vigore la zona arancione nazionale, con il blocco della mobilità tra regioni diverse, fatte salve le eccezioni ormai note (motivi di lavoro, salute o cause urgenze comprovate).

I negozi resteranno aperti, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18.00, per tutti coprifuoco alle 22.00.

L’Italia intera dovrebbe entrare in zona rossa dal 24 al 27 dicembre: tutto chiuso ad eccezione di negozi di generi alimentari, le farmacie, i tabacchi, edicole e librerie.

Inoltre non si potrà uscire dal proprio comune (salvo le solite motivazioni), si potrà uscire per andare a messa, ma non per andare a casa di parenti per pranzi o cenoni, forse allargati solo a due congiunti oltre il nucleo familiare.

Dal 28 al 30 dicembre allentamento delle misure (fatto salvo lo stop della mobilità tra regioni), mentre da 31 dicembre al 3 gennaio ritorno in zona rossa, pare con divieto di uscire di casa se non per comprovate ragioni. Anche in questo caso l’obiettivo è bloccare cenoni e assembramenti domestici.

Da 4 al 6 gennaio nuova zona arancione e spostamenti tra regioni nuovamente consentiti dal 7, giorno per cui inizialmente era stato previsto il ritorno graduale in classe anche degli alunni delle Superiori, oggi non più certo.