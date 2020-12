In una settimana 75 casi tra studenti e insegnanti, per 19 trasmissione in classe

In attesa del rientro tra i banchi anche dei ragazzi delle Superiori, resta stabile la diffusione del Covid nelle scuole piacentine. Nella scorsa settimana, secondo il report dell’Ausl, i nuovi casi tra alunni, insegnanti e personale sono stati 75, per un totale di 724 dall’inizio del nuovo anno scolastico.

In 19 casi si tratta di contagi avvenuti al’interno delle aule (in totale sono 69 quelli accertati).

Le classi coinvolte sono state 19, che portano il totale a 608, suddivise in 141 istituti.

