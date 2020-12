Ingegnere piacentino rientrato da Liverpool: “Molti controlli in aeroporto”

E’ rientrato in Italia il 15 dicembre, alcuni giorni prima che venissero bloccati i voli dalla Gran Bretagna, a causa della variante del Coronavirus individuata Oltremanica.

Il 31enne piacentino Luca Campanalonga da due anni e mezzo vive a Liverpool dove lavora come ingegnere di vendita per una multinazionale.

“Ci sono stati molti controlli all’ingresso in Italia – racconta il piacentino – ovviamente sono potuto partire dall’Inghilterra perché l’esito del tampone era negativo. Ora comunque devo sottopormi a un altro test, come prevedono le disposizioni ministeriali. La situazione in Inghilterra è simile all’Italia, ci sono molte limitazioni e la gente le rispetta. La mia intenzione era di stare qui un paio di settimane per le festività, se non potrò ripartire ne approfitterò per stare di più in famiglia”.