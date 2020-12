Carpaneto: trentenne travolto da un’auto pirata. E’ stato trasportato all’ospedale

Sulla strada per San Protaso

E’ stato trasportato all’ospedale di Piacenza da un’ambulanza del 118 il trentenne travolto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 26 dicembre, da un’auto a Carpaneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.00 lungo la strada provinciale 38 di San Protaso. Stando a quanto raccolto il veicolo, dopo lo scontro, non si sarebbe fermato a soccorrere il ferito, facendo perdere le proprie tracce. Il giovane investito se l’è cavata con qualche ferita e non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti.

L’episodio è avvenuto a una settimana esatta da un altro tragico incidente, questa volta mortale, avvenuto nel comune di Vernasca. Anche in quel caso l’investitore non si era fermato.