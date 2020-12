Vaccine day, domani a Piacenza le dosi anti-Covid ai primi 50 operatori sanitari

La lista dei “primi 50” è pronta: 17 medici e 33 operatori tra infermieri e oss. A Piacenza, domani, saranno loro a ricevere le prime dosi del vaccino anti-Covid. Oggi il servizio di prevenzione e protezione dell’Asl ha definito i nominativi e, soprattutto, le modalità di somministrazione: i 50 professionisti della salute del nostro territorio diventeranno a loro volta vaccinatori, “con il compito – spiega il responsabile Franco Pugliese – di erogare le fiale di Pfizer-Biontech contro il Coronavirus ai circa seimila lavoratori delle strutture sanitari pubbliche e private, in città e provincia, a partire dal 4 gennaio, entro una ventina di giorni”.

Anche a Piacenza, domani, si terrà quindi il “Vaccine day”: una giornata dal forte valore simbolico per tutti i Paesi europei nella lotta contro la pandemia. A livello locale si partirà nel Laboratorio analisi dell’ospedale. Ogni azienda sanitaria si è dotata di una cabina di regia per l’organizzazione della vaccinazione, con la supervisione dell’assessorato regionale alle politiche per la salute.

Massima attenzione alle procedure tecniche (raffreddamento, scongelamento, manipolazione e iniezione), illustrate dal dottor Pugliese nel servizio qui sotto: