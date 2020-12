Vaccino: il primo è Andrea Vercelli medico del pronto soccorso. “Sono tranquillo e orgoglioso”

La luce in fondo al tunnel da oggi è più visibile. Alle 14 di domenica 27 dicembre, 50 operatori sanitari (17 medici e 33 tra infermieri e oss) hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid nel Laboratorio Analisi dell’ospedale di Piacenza. Il primo vaccinato è stato Andrea Vercelli, medico del pronto soccorso di Piacenza, che da subito ha combattuto in prima linea contro il virus. Il farmaco Pfizer-Biontech, arrivato in mattinata, è stato inoculato al personale sanitario che vaccinerà il resto della popolazione.

Vercelli è apparso emozionato e sorridente: “Sono tranquillo, orgoglioso e contento di essere stato scelto come primo piacentino a ricevere il vaccino. Ma la guerra contro il Covid non è ancora finita, e al pronto soccorso si sta ancora combattendo”.

Dal 4 gennaio dovrebbero iniziare le vaccinazioni di tutto il personale sanitario e degli amministrativi dell’Azienda sanitaria. Successivamente partiranno le vaccinazioni degli anziani ospiti delle strutture di accoglienza. Poi sarà il turno degli ultra 80enni, ultra 70enni e delle persone affette da patologie.