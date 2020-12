Disagi anche in provincia. Mezzi fuori strada. Oltre un metro di neve sulle alture

Dalla città alla provincia la fitta nevicata della notte ha causato notevoli disagi. Numerosi gli alberi e i rami caduti e gli incidenti stradali. Una pianta è crollata sulla provinciale tra Castell’Arquato e Carpaneto. Numerosi anche gli incidenti stradali, causati dal fondo scivoloso: un tamponamento nella prima mattinata ha bloccato il traffico in ingresso sul ponte del Po; un camion è finito di traverso alla rotonda alle porte di Fiorenzuola, creando disagi al traffico e lunghe code; sulla strada per Cortemaggiore un autobus è scivolato nel canale; stessa sorte per un camion della nettezza urbana finit fuori carreggiata sulla strada tra Cortemaggiore e Fiorenzuola. In alta val d’Arda si sono registrate alcune interruzioni di energia elettrica, che hanno richiesto l’intervento dei tecnici.

La raccomandazione è quella di non camminare sotto gli alberi, dai quali potrebbero cadere rami sotto il peso della neve.

La nevicata è stata abbondante, superando il metro sulle alture; a metà mattinata erano caduti 60 cm a Morfasso e tra i 35 e 40 nella fascia pedemontana che va da Castell’Arquato a Rivergaro.