Zona arancione: anche a Piacenza allentamento delle misure anti-Covid, ma solo per oggi

Oggi le restrizioni anti-Covid si allentano. Piacenza, proprio come le altre città italiane, torna in “zona arancione”: in questa giornata, quindi, è possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio comune, senza l’utilizzo dell’autocertificazione. Il coprifuoco resta valido dalle 22 alle 5.

Domani e mercoledì 6 gennaio, nella ricorrenza dell’Epifania, Piacenza e il resto del Paese rientreranno invece in “zona rossa”. Nel frattempo, ecco le limitazioni in vigore nella fascia arancione di oggi:

Spostamenti – Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

E’ possibile assistere un parente o un amico non autosufficienti? – Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? – Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Si può uscire per fare una passeggiata? È consentito fare attività motoria? – Sì, dalle 5 alle 22.

Ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione – In “zona arancione”, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario.

Sono invece ancora al vaglio del Governo, sulla base dei dati forniti dal Cts, i provvedimenti che verranno adottati nel week-end tra il 9 e il 10 gennaio.