Cantiere Lenzino, ecco il guado sul Trebbia: procede il cantiere

Nel giro di poche ore, ieri gli operai della “Pesaresi Giuseppe” di Rimini hanno costruito un guado che permette ai mezzi del cantiere di transitare da una riva all’altra del Trebbia – dalla sponda in Comune di Corte Brugnatella a quella in Comune di Cerignale – ed essere così più agevole e veloce nella realizzazione del ponte Bailey promesso, in teoria, per il mese di aprile da Anas. La neve abbondante ha creato non poche grane al cantiere – fermato a causa del maltempo il 23 dicembre e ripreso solo nei giorni scorsi. Lo sviluppo dell’opera viene tenuto d’occhio ogni giorno dai cittadini e dai sindaci, che attendono dal 3 ottobre – giorno del crollo di ponte Lenzino – di poter tornare alla normalità senza transitare sulla lunga strada alternativa.

