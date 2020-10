Ponte Lenzino, arriva il via libera per il Bailey

Il Bailey provvisorio, per ovviare al crollo del ponte Lenzino, si potrà fare più a monte di quello attuale. Non ci sono ostacoli paesaggistici, c’è il via-libera. E si sta definendo la strada per la ricostruzione del viadotto crollato o lì dove si trova – ma completamente rifatto in modo funzionale e moderno – o altrove. Sono le indiscrezioni delle valutazioni preliminari fra Soprintendenza e Anas.

E già domani mattina è fissata una riunione al ministero delle Infrastrutture, presente il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

