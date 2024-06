Il nuovo Ponte Lenzino si fa strada con la dinamite: sbancata parte di montagna

Non si ferma il maxi cantiere per la costruzione del nuovo ponte Lenzino, a Rovaiola. Ne è testimonianza il video realizzato da Marco Boccenti che mostra, nella giornata di mercoledì, l’esplosione con la dinamite di parte della montagna per far spazio al tracciato della futura Statale 45, diverso da quello del ponte crollato il 3 ottobre 2020 per evitare la pericolosa curva a gomito e la spinta della storica frana dal lato Cerignale. Per garantire l’esplosione in sicurezza, è stato evacuato e chiuso il bar a pochi metri di distanza, gestito da Chiara Macellari.

Nel frattempo prosegue l’installazione di pali e micropali propedeutici alla realizzazione poi nel ponte vero e proprio, che verosimilmente si vedrà nel 2025. L’opera è commissariata dal 2021; il nuovo ponte ha un costo di 36 milioni. Le ditte incaricate sono Costruzioni Edili Baraldini Quirino di Modena, Edil Sama di Salerno e Europrogressgroup srl di Napoli, le stesse aziende che hanno lavorato per mesi al ponte di Mezzano sempre sulla “45”.

Il nuovo ponte Lenzino di 180 metri farà parte di una nuova viabilità lunga oltre 580; il viadotto avrà 5 campate. Del vecchio ponte resterà solo una parte, trasformata in punto panoramico agganciato all’altra sponda da un ponte tibetano pedonale. Sarà il primo del Piacentino.

