Vanno a sciare nel Parmense, 400 euro di multa per due piacentini

Due piacentini sono stati multati per aver violato le normative anti Covid. Nonostante i divieti imposti dalla zona arancione che impongono di non spostarsi dal proprio comune di residenza, i due ragazzi sono andati a sciare nel Parmense. I carabinieri li hanno sorpresi lungo la strada provinciale che porta al passo del Tomarlo. C’erano anche cinque ragazzi di Borgo Val di Taro in provincia di Parma e per tutti è scattata la sanzione da 400 euro.

