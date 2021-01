Proteste contro le chiusure, il prefetto: “Vigilare sulle manifestazioni”. Appello alla responsabilità

Calano i reati nel territorio piacentino, in particolare quelli predatori come i furti ma crescono i reati in famiglia come maltrattamenti e le truffe informatiche. Se ne è parlato oggi, 13 gennaio, nella nuova riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Daniela Lupo.

Al fine di rafforzare anche la sicurezza percepita, soprattutto nel capoluogo dove sono stati segnalati episodi connessi a gruppi giovanili, si è valutata la necessità di coinvolgere sempre di più gli adolescenti ed i giovani in generale in ogni iniziativa tesa all’inclusione e al rafforzamento dei valori sopra citati, fornendo supporto e sostegno alle iniziative deputate alle politiche attive.

Il Comitato ha preso atto della manifestazione di “disobbedienza civile” a carattere nazionale denominata “#IOAPRO1501”, di protesta contro le vigenti limitazioni alle attività economiche per l’emergenza sanitaria e il prefetto ha richiamato l’attenzione “sulla necessità di vigilare sulle manifestazioni che rischiano di degenerare, a causa di possibili infiltrazioni di soggetti estremisti, invitando il sindaco a stemperare con la mediazione e l’ascolto le tensioni sociali, continuando a isolare quanti, strumentalmente, volessero cavalcare l’attuale momento”.

Proprio a motivo delle difficoltà e le incertezze connesse ai “passaggi di colore”, che hanno avuto significative ricadute su vari settori economici – si legge nella nota della prefettura – “grande deve essere il senso di responsabilità degli operatori e dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente interessate dalle misure sanitarie, sulla necessità di mantenere forte e coesa la comunità, per superare insieme, con l’aiuto di tutti i supporti e ristori messi in campo dallo Stato, le Regioni e gli enti locali, l’attuale pandemia. Ognuno di noi continui a fare la propria parte nel pieno rispetto delle regole, prendendo atto che la curva epidemiologica è ancora in crescita”.

Nell’ambito dei periodici incontri della conferenza permanente, il prefetto incontrerà nei prossimi giorni le associazioni di categoria e, nella giornata di domani, insieme al sindaco e ai vertici delle forze di polizia, i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti per un ulteriore momento di dialogo e confronto.