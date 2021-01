Covid, calano i positivi -16%. Somministrati oltre 8mila vaccini nel Piacentino

Nella settimana dall’11 al 17 gennaio 2021 nel Piacentino sono stati 729 i nuovi contagi da Coronavirus, in calo del 16% rispetto alla settimana precedente. Il numero di tamponi è aumentato e il tasso di positività è risultato del 9,6%. I sintomatici sono il 60% dei contagiati. In crescita gli ulraottantenni che hanno contratto il virus.

SCUOLE E CRA – Trentasei i contagi registrati nelle scuole dei quali cinque avvenuti in classe, in crescita i contagi nelle case di riposo.

OSPEDALE – All’ospedale di Piacenza al 17 gennaio risultavano 240 ricoverati positivi al Covid, 18 dei quali in Terapia intensiva. Ancora molto alto purtroppo il numero dei che sono stati 45, la settimana precedente erano stati 44.

VACCINI – Sul fronte vaccini: sono 8.072 i soggetti ai quali è stata somministrata la dose, Il 63% sono operatori sanitari, il 23% personale non sanitario (volontari soccorsi, medici e infermieri tirocinanti) e il 13% gli ospiti delle case di riposo. Per questa settimana sono in programma 250 somministrazioni.

COVID REPORT SETTIMANALE DALL’11 AL 17 GENNAIO 2021