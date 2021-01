La frazione di Bruso isolata dopo la neve: “Da 20 giorni senza telefono”

Da venti giorni senza collegamenti telefonici e senza collegamenti wi-fi con l’impossibilità di telefonare, studiare, lavorare e comunicare. Succede a Bruso, nelle campagne attorno a Borgonovo, dove la nevicata di fine anno ha tranciato i cavi della linea telefonica. “Dal 30 dicembre – denunciano gli abitanti – siamo senza linea telefonica. I cavi della Telecom sono venuti giù a causa della forte nevicata. Tra di noi c’è una signora di novant’anni che vive sola, studenti che non possono seguire diverse le lezioni da casa e lavoratori impossibilitati a lavorare a distanza. Abbiamo inviato numerosi solleciti, ma finora nessuna riposta, se non un sms in cui ci si avvisa che il guasto è riparato. Peccato che non sia così”.

