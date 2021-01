Le tre cantiche della Divina Commedia tradotte in dialetto piacentino

Le tre cantiche della Divina Commedia interamente tradotte in dialetto. L’impresa, perchè di questo si tratta, l’ha compiuta Renato Girometta di Vicobarone di Ziano. Ex tecnico del suono, appassionato di Dante fin da quando era bambino, nonchè cultore di storia e tradizioni locali, Girometta ha tradotto tutti i versi del sommo poema in dialetto vicobaronese. Per farlo, ha impiegato tre anni di duro, ma anche appassionante, lavoro.

