Il 31 gennaio torna la “domenica ecologica. Stop ai diesel Euro 4

A Piacenza si rinnova anche il 31 gennaio – come avverrà ogni settimana sino al 25 aprile (con la sola eccezione della festività pasquale) – l’appuntamento con la domenica ecologica.

Dalle 8.30 alle 18.30 di domenica 31, pertanto, sarà vietata la circolazione anche ai mezzi diesel di categoria Euro 4, che nelle domeniche ecologiche si aggiungono alle tipologie di veicoli per i quali sono già in vigore, dal lunedì al venerdì, le medesime restrizioni: benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, diesel sino alla categoria Euro 3 compresa, mezzi a doppia alimentazione benzina/gpl e benzina/metano pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.

Si conferma, per ogni domenica ecologica in programma da gennaio ad aprile 2021, la possibilità di viaggiare per l’intera giornata con un solo biglietto di corsa semplice su tutte le linee urbane dei bus di Seta, che in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, le Agenzie per la Mobilità e i Comuni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena ripropone l’iniziativa finalizzata a incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Senza alcuna limitazione di validità oraria, sarà sufficiente utilizzare e convalidare in giornata i

biglietti di corsa semplice urbana del costo di 1.50 euro o i biglietti multi-corsa urbani acquistati a terra, a bordo tramite emettitrice automatica o tramite app Muver/Roger. Sono escluse dall’iniziativa le altre tipologie di biglietti.