Accusato di incontri con minorenni e di scambio di video hard: prof di religione sospeso

Messaggi e video a luci rosse scambiati con alcuni studenti, quasi tutti minorenni. Addirittura, ai messaggi e ai video, sarebbero seguiti anche incontri fuori dalla scuola. Il docente di Religione – un giovane professore di un istituto superiore di Piacenza – è stato sospeso dalle lezioni da circa una settimana. Entro la fine di febbraio ne è in programma l’audizione, da parte dell’amministrazione scolastica, la stessa che ne ha decretato qualche giorno fa lo stop dalle attività didattiche in via cautelare.

IL SERVIZIO COMPLETO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’ IN EDICOLA