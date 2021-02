Focolaio Covid alla primaria, deciso screening di massa. Genitori infuriati

Situazione molto complicata in chiave Coronavirus alla scuola primaria di Carpaneto dove sembra essere scoppiato a tutti gli effetti un autentico focolaio che ha coinvolto diverse classi e che ha fatto registrare, negli ultimi giorni, diverse quarantene susseguenti ad uno sreening che ha fatto emergere numerosi casi di positività tra alunni e insegnanti.

Criticità che hanno indotto l’Azinenda sanitaria di Piacenza a sottoporre a tampone tutte le classi dell’istituto. Una situazione che ovviamente significa scuola deserta già da oggi, lunedì 8 febbraio.

Una decisione, quella dello screening di massa di alunni, insegnanti e collaboratori scolastici, comunicato nella tarda serata di domenica alle famiglie e che ha creato parecchie reazioni di malcontento.

“In pratica – dicono alcuni genitori – l’intera scuola viene chiusa, dato che tutte le classi sono coinvolte nello screening anti-Covid. La situazione è stata gestita male: i contagi si moltiplicano da una decina di giorni, eppure le famiglie hanno ricevuto la comunicazione di sospensione delle lezioni solo stasera, senza alcun preavviso per poter organizzare la gestione dei figli”.

“Sono molto dispiaciuta per questa situazione – ha scritto la preside Monica Ferri ai genitori, nella tarda serata di domenica – che so arrecare a tutti, e in particolare alle famiglie degli alunni, preoccupazione e disagio. Credo però che questa misura, certo un po’ estrema, non sorprenda più di tanto, e mi auguro che possa servire a uscire da questa fase critica e a dare maggiore tranquillità”.