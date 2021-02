Focolaio alle elementari di Carpaneto: 9 studenti e un insegnante positivi

Un focolaio Covid si è sviluppato all’interno delle scuole elementari “Edoardo Amaldi” di Carpaneto. A essere trovati positivi nove alunni e un’insegnante della stessa classe, ma ci sarebbero anche altre due classi interessate e poste in isolamento. Anche alcuni genitori sarebbero risultati contagiati. Una situazione delicata, presa immediatamente in carico dall’Ausl e seguita anche dal sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani. Tamponi sono stati effettuati agli studenti che hanno condiviso la sala mensa e, in base ai risultati attesi per domani, si decideranno i provvedimenti da adottare.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà