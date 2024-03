Carpaneto, tre aziende allargano le sedi: il Comune approva varianti urbanistiche

Via libera all’ampliamento di tre aziende di Carpaneto: il consiglio comunale vota all’unanimità tre varianti urbanistiche.

QUALI sono le aziende IN ESPANSIONE

L’industria di tornitura e fresatura, L.M. Mortari Srl, in località Campogrande, dopo circa un anno, ha ottenuto tutte le autorizzazioni perché la tensostruttura, già esistente, che va a coprire circa 2mila metri quadrati di superficie, sia ora considerata un struttura fissa, adibita a deposito, situata a sud dell’attività. Per l’opera, l’ente locale incassa 23mila euro di oneri di urbanizzazione.

In località Malcantone, a Chero, si amplia la System Car Srl, specializzata in verniciature industriali e costruzione di veicoli speciali. “Un lotto di 3.760 metri quadrati posto ad est dell’insediamento attuale sarà trasformato in piazzale a servizio dell’azienda – spiega il vicesindaco, Mario Pezza. – In cambio, l’azienda dovrà collocare 64 essenze arboree in un’area che verrà indicata dall’amministrazione. L’intervento è propedeutico alla realizzazione, successiva e futura, di tre nuovi capannoni che ci permetteranno di incassare 36500 euro di oneri di urbanizzazione”.

Si allarga anche il salumificio Giordano Srl: 6mila metri quadri di area agricola diventano produttiva. A compensazione dell’intervento, l’azienda dovrà piantumare 322 alberi di cui una ventina all’interno del lotto e il resto nelle zone indicate dall’amministrazione. L’intervento fa incassare all’ente locale 79mila euro.