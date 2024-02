Sfilate e majorettes, week-end di festa con il carnevale in Val Nure e Val Chero

Fine settimana di grande festa in Val Nure e Val Chero, da San Giorgio a Ponte dell’Olio, con tanti appuntamenti mascherati. Sabato e domenica si concluderà l’edizione 2024 del Carnevale promosso dall’Unione dei Comuni ed organizzato con le Pro Loco e le associazioni locali con il supporto della Banca di Piacenza.

Le sfilate – Domani, sabato 10 febbraio, in piazza Marconi a San Giorgio la festa inizierà alle 14 con l’animazione di Funtasia Animazione e Allegria offerto dalla Pro Loco e proseguirà con la sfilata dei gruppi mascherati. Domenica 11 ci si sposterà a Gropparello alle 14: il corteo mascherato sfilerà tra una pioggia di coriandoli e le frittelle che saranno distribuite dalla Pro Loco Giovani preparate dal bar “Nazionale da Symon”. La festa continuerà e terminerà a Carpaneto in piazza 11 Settembre dalle 16 con la grande sfilata e l’animazione per i bambini con il piccolo luna park ed il truccabimbi.

Le majorettes – I cortei mascherati del Carnevale di Val Nure Val Chero saranno accompagnati dal gruppo folkloristico musicale “La Coppa” di Carpaneto con le sue majorettes. I gruppi (che dovranno essere formati da almeno 5 persone) potranno iscriversi sul posto. Agli iscritti sarà consegnato un riconoscimento. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno annullati.

Carnevale Pontolliese – Anche a Ponte dell’Olio è in programma il carnevale, con un doppio appuntamento nel mese di febbraio. Nella mattinata di domenica 11 febbraio il Carnevale Pontolliese organizzato in collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni, le agenzie educative, i commercianti inizierà alle 10.45 sulla borgata con il rinfresco per i bambini offerto dal bar del Borgo e bar Del Sole. Si partirà in corteo con la musica del Corpo bandistico pontolliese fino alle Fornaci con l’accoglienza di Eureka e i ragazzi del centro educativo e degli alpini con il vin brulé. Chiusura con piccolo rinfresco offerto dai genitori dei bambini della Scuola primaria e della Scuola Materna Giovanni Rossi. Ultimo appuntamento pontolliese sarà domenica 25 febbraio all’ex scuola di Riva dalle 14.30 con l’organizzazione dell’associazione Master kids Italia.

