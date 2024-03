I torrenti Riglio e Chero si gonfiano d’acqua e spazzano via tre ponticelli

Il maltempo ha gonfiato i torrenti Riglio e Chero, che nel pomeriggio di domenica hanno spazzato via tutto quello che ha incontrato sul loro greto, solitamente a secco.

Così la violenza dell’acqua del Riglio ha fatto crollare un ponticello sulla strada comunale che collega i territori di Gropparello e Bettola. Si trova nei pressi di Montechino ed era utilizzato in particolare dagli agricoltori della zona. Non ci sono isolati.

Previsti sopralluoghi nella giornata di domani per capire come intervenire. A restare in piedi, quasi beffardamente, il cartello che segnala il pericolo di piene improvvise.

A case Barilli e a Olmeto, invece, il Chero si è portato a valle due guadi sistemati lungo strade private tra i comuni di Gropparello e Carpaneto.