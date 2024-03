Carpaneto: dopo la pioggia semafori a singhiozzo e disagi al traffico

Disagi a Carpaneto lungo la strada provinciale 6 che attraversa il territorio comunale.

Le forti e incessanti piogge di martedì scorso, 27 febbraio, hanno causato lo spegnimento degli impianti semaforici che regolano due importanti incroci: quello tra via Rossi (la SP6), via Pallastrelli e via Battisti (area di attraversamento con cui gli studenti accedono all’edifico della scuola secondaria di primo grado e i residenti agli esercizi commerciali in zona) e quello tra via Rossi, viale Vittoria e via Matteotti.

Gli agenti della Polizia locale del comando Val Nure – Val Chero sono stati impegnati a regolare il traffico e a garantire la sicurezza dei pedoni.

I tecnici sono intervenuti tempestivamente per tentare di individuare la causa del malfunzionamento. Purtroppo però, la riattivazione degli impianti va a singhiozzo: quando si attiva l’uno si spegne l’altro.

“Auspichiamo che il disagio si risolva nel breve. Nel frattempo – dichiara il sindaco Andrea Arfani – chiediamo la collaborazione di tutti nel portare pazienza”.