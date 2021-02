Ancora nessuna traccia di Stefano. Il caso anche a “Chi l’ha visto?”

Proseguono serrate le ricerche di Stefano Barilli, il piacentino di 23 anni irreperibile da ieri mattina, quando è uscito dalla sua abitazione in zona Farnesiana. La divisione anti-crimine della questura ha seguito le ultime tracce del telefono cellulare (poi spento), ha sentito gli amici e cercato informazioni negli ambienti che il giovane frequentava (parrocchia in primis), ma per il momento non sono arrivati elementi utili.

La famiglia ha inoltre contattato la trasmissione televisiva di Rai Tre “Chi l’ha visto?”, che lancerà un appello nella puntata di questa sera.

Stefano al momento della scomparsa indossava pantaloni neri, maglione tipo lupetto nero, scarpe da ginnastica grigie. L’invito a tutti coloro che lo avessero visto o fossero a conoscenza di elementi utili è di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

