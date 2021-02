A “Chi l’ha visto?” l’appello della madre di Stefano. Proseguono le ricerche

“Stefano ti amiamo, l’affetto e il bene che ti vogliamo non sono mai stati in discussione ma non sai quanto ci manchi e quanto siamo preoccupati. Sappi che insieme possiamo affrontare qualunque cosa. Non sei solo, torna a casa”: è questo l’appello lanciato nella trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” da Natasha, la madre di Stefano Barilli, 23enne piacentino di cui non si hanno notizie da lunedì 8 febbraio.

Nel frattempo la prefettura di Piacenza fa sapere che le ricerche proseguono in stretto raccordo con la questura. Le operazioni vedono anche il coinvolgimento di carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e volontari di Protezione civile.