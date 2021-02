Palo della luce crollato in via Trivioli, il Comune: “Verifiche in corso, manutenzione spettava alla ditta affidataria”

“Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. La manutenzione spettava a Citelum”, cioè la ditta affidataria dell’illuminazione pubblica in città. E’ quanto comunica il Comune di Piacenza a proposito del cedimento di una torre-faro avvenuto stamattina (13 febbraio) nel parcheggio tra via Martiri della Resistenza e via Trivioli, dietro al supermercato. Il pilastro di ferro – alto quasi 20 metri – ha sfiorato un’automobile posteggiata, rischiando di colpire per pochi millimetri i due coniugi a bordo. Secondo una prima ricostruzione, la base del lampione risulta deteriorata e arrugginita. Ma nelle prossime ore si procederà ad approfondire le cause tecniche del crollo.



© Copyright 2021 Editoriale Libertà