Torre faro di un parcheggio precipita e sfiora un’auto con a bordo marito e moglie. “Siamo vivi per miracolo”

Una torre faro di una quindicina di metri è precipitata questa mattina, sabato 13 febbraio, intorno alle 10.00 nel parcheggio di via Trivioli a Piacenza. L’imponente struttura in ferro, nel cadere, ha sfiorato un’auto in sosta (danneggiandone la fiancata). A bordo vi erano due persone, marito e moglie, fortunatamente rimasti illese.

“Siamo vivi per miracolo” hanno commentato poco dopo l’episodio i due coniugi.

I vigili del fuoco, subito avvisati, si sono precipitati sul posto per mettere in sicurezza l’area. I tecnici di Enel sono stati allertati per la rimozione. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al crollo. Secondo una prima ricostruzione fornita dai vigili del fuoco, “la causa del cedimento potrebbe essere il deterioramento alla base del pilastro”.