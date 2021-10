Rimossa dalla carreggiata la torre faro caduta, riaperta la circolazione stradale

E’ stata riaperta la circolazione nella rampa di accesso alla tangenziale di Piacenza, da strada Farnesiana in direzione Galleana, che era stata temporaneamente chiusa per il crollo di una torre faro sulla carreggiata in seguito all’urto con un tir.

Il pilone, pungo una ventina di metri, era precipitato di traverso, bloccando completamente la viabilità. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuoverlo e a posizionarlo sulla aiuola spartitraffico, per essere poi smantellato e rimosso.

Il crollo della torre faro aveva rischiato di trasformarsi in tragedia in quanto l’estremità del palo, quella con il castello di luci, si era abbattuta sulla strada sfiorando una automobile.