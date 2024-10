Finti agenti in azione alla Farnesiana: in poche ore derubate tre anziane

Tre pensionate piacentine sono state raggirate da finti agenti della polizia locale, venendo derubate – l’altra mattina – di tutto il denaro e i gioielli che avevano in casa. Di questi fatti, avvenuti nel quartiere Farnesiana a Piacenza, si stanno occupando i carabinieri del Radiomobile. Altre truffe analoghe sono state segnalate a Borgotrebbia, ma di queste non è stata sporta denuncia ai carabinieri.

Le vittime, di 80, 84 e 75 anni, abitavano tutte nella zona di via Millo alla Farnesiana.

La coppia di ladri ha agito in rapida successione, presentandosi al campanello con il volto celato da un cappello, qualificandosi come agenti della polizia locale.

In tutti e tre gli episodi i ladri hanno spiegato di essere alla ricerca di ladri che avevano messo a segno furti nelle vicinanze e chiedendo insistentemente di ispezionare la casa.

Una volta all’interno sono riusciti a impossessarsi di tutto il denaro e i gioielli che le donne avevano in casa. Il bottino potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ