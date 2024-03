Risse con catene, minacce e spinelli: proteste nella zona del Corpus Domini

Lamentele nella zona del Corpus Domini a Piacenza arrivano dai residenti a causa della presenza di gruppi di ragazzi turbolenti che si ritrovano stabilmente da alcune settimane nei dintorni di alcuni palazzi e, in base a quanto riferito, fanno confusione tutta la notte.

“Forse sono alcuni di quelli allontanati da via Negri e dal centro in seguito alla cinquantina di daspo della polizia” racconta una residente. Tutte chiedono di rimanere anonime e qualcuna mostra diversi video e molte foto. In uno di questi i ragazzi si azzuffano, si scambiano qualche pugno e poi si colpiscono come in una sorta di improvvisato “balletto” a colpi di catena. Li chiamano i “maranza”. “Le risse da quando sono comparsi i “maranza” sono frequenti” dicono.

Le testimoni descrivono i ragazzi così: capelli rasati sulla nuca e sulle tempie, pantaloni tenuti a vista bassa, cappellini da baseball, cappucci. Nei video poi gli scambi di involucri sono continui e le accensioni di grosse sigarette fabbricate a mano avvengono subito dopo. “La maleducazione di questi giovani senza nessun senso civico è grande” racconta una donna che abita alla Farnesiana: “Stazionano davanti a portoni ubriachi, usano le nostre auto parcheggiate come tavolini da bar, si fanno canne, urla e liti continue. Sto valutando di chiedere all’amministratore del mio condominio di fare un esposto. A volte per divertimento tirano sassate sulle auto in sosta. Una decina sono sempre i soliti, poi molti altri vanno e vengono. Con loro anche degli adulti con cani pitbull”