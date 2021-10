Camion abbatte una torre faro all’ingresso della tangenziale. Sfiorata un’auto

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 ottobre, un camion in transito ha abbattuto una torre faro lungo la rampa d’accesso alla tangenziale, in via Farnesiana a Piacenza.

In base a una prima ricostruzione, il mezzo pesante condotto da un uomo di nazionalità romena ha imboccato la rampa d’accesso da via Farnesiana e, per cause da chiarire, ha sbandato e ha abbattuto il palo dell’illuminazione alto oltre 20 metri. L’uomo è rimasto illeso. Dietro al camion transitava una Lancia Y condotta da una donna che si è accorta di quanto stava accadendo ed è riuscita a frenare in tempo. L’auto è stata urtata dal palo ma fortunatamente la conducente non ha riportato conseguenze, se non un grande spavento.

Sul posto è accorsa una squadra di vigili del fuoco con un’autogru. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’area. La strada è stata chiusa al traffico.