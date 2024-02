Insegue il ladro e recupera la borsa sottratta a una donna col trucco delle monetine

Ormai non si contano più: i casi di donne, per lo più anziane, derubate con lo stratagemma delle monetine si stanno moltiplicando, tanto in città quanto in provincia. Eppure, non sempre i colpi vanno a segno: è il caso di una pensionata piacentina di 73 anni, che martedì mattina – all’esterno di un supermercato di Piacenza nella zona della Farnesiana – si è vista sottrarre la borsetta da due malviventi, salvo poi recuperarla grazie al pronto intervento dei carabinieri e di un ignoto cittadino.

La donna, subito dopo aver fatto spesa, è uscita dal supermercato dirigendosi verso la sua vettura per riporre le borse. Non appena aperta la portiera, un individuo (descritto come un uomo distinto, di carnagione chiara e senza particolari inflessioni nella voce) le si è avvicinato facendo cadere alcune monete a terra. “Signora, stia attenta, le sono cadute alcune monetine” avrebbe detto alla settantatreenne. Quest’ultima, nel chinarsi a raccogliere le monete, non ha fatto in tempo a notare un altro individuo, il complice, che con uno scatto fulmineo è entrato nella vettura arraffando la borsetta che la donna aveva riposto sul sedile, salvo poi fuggire di corsa.

Fortunatamente un cittadino che transitava nei paraggi ha subito capito che si trattava di un borseggio e senza pensarci due volte si è lanciato all’inseguimento del ladro. Il malvivente, sentendosi braccato, ha abbandonato la borsetta per strada, proseguendo la sua corsa.

La vittima, che nel frattempo si è recata in caserma dai carabinieri per denunciare il fatto, si è quindi reimpossessata di quanto le era stato sottratto. “Non conosco l’identità del cittadino che mi ha aiutata – ha quindi raccontato alla nostra redazione – ma vorrei ringraziarlo dal profondo del cuore. In quella borsa avevo tutto: documenti, carte di credito, contanti, chiavi di casa e telefono. Un sentito ringraziamento anche ai carabinieri che sono subito intervenuti sul posto, recuperando la borsetta che quell’ignoto signore aveva nel frattempo conservato”.